«Новости не смотрите?»: видео из киевского трамвая с «послушными» украинцами

В Украине на время карантина из-за коронавируса запретили перемещаться в общественном транспорте более 10 людям одновременно. Следить за лимитом пассажиров пытаются водители и патрульные полицейские, но пока что это не совсем получается. Подтверждает это видео, опубликованное киевским СМИ.





Так, сегодня утром в одном из трамваев патрульный и водитель несколько минут уговаривали киевлян соблюдать правила карантина. Вместо 10 в транспорт зашло 14 человек, "сдаваться" никто не хотел.

"Ну, что вам не понятно, я не знаю. Вы что, новости не смотрите? или я не понимаю просто", - обратился к пассажирам полицейский.

Стоит добавить, что кондуктор сообщила киевлянам об альтернативе: она просит пассажиров пересесть во второй вагон, "который полностью пустой".

Напомним, Национальная полиция во время карантина работает в усиленном режиме. Так, ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Сегодня в Украине уже составили 32 административных протокола, больше всего – в Донецкой области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, как будут контролировать количество пассажиров в общественном транспорте во время карантина.

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