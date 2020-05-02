Видеофакт: буксир «Яны Капу» вернулся в Одессу после российского плена и ремонта

Рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительного ремонта в военно-морской базе в Очакове наконец-то вернулся в Одессу. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.





Сообщается, что экипаж провел серьезную работу по восстановлению буксира перед тем, чтобы перебазировать его к военно-морской базе "Юг". В частности восстановили те поврежденные места, где были тараны, когда 25 ноября 2018 года Россия захватила корабли и моряков в плен в международных водах Керченского пролива.

"Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Потом собирали воедино частично разобранные двигатели — делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи", - рассказал исполняющий обязанности командира рейдового буксира Юрий Будзило.

Отмечается, что экипаж после всех испытаний продолжает нести службу вместе и работает как единый организм. Считают важным членом экипажа и легендарную корабельную во втором поколении собачку Джесси, которая также вернулась в военно-морскую семью.

Как сообщалось, украинские корабли, захваченные Россией в ноябре 2018 года в Керченском проливе, прибыли в порт Очакова Николаевской области 20 ноября.

Напомним, сумма ущерба от мародерских действий российской стороны на возвращенных катерах "Никополь" и "Бердянск", а также на буксире "Яны Капу", превышает 55,5 млн грн.

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