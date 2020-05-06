ВИДЕОФАКТ: перекати-поле атаковало водителей

Необычный смерч в штате Вашингтон из клубков перекати-поле атаковал водителей на дороге. Видео опубликовано на сайте ВВС.

Так, ураган из перекати-поле разразился неподалеку от города Ричленд, который находится в пригороде Вашингтона. В воздушное завихрение попали сотни клубков перекати-поля. Журналисту Мэтту Макнайту удалось снять это уникальное явление на видео.

"Сначала я увидел, как один клубок перекати-поле крутится у дороги, - рассказывает очевидец. - И я подумал: "Прикольно, перекати-поле перекатывается". Потом я увидел, что их очень много и мне пришлось снизить скорость".

Только когда завихрения из растений оказались позади водителя, журналист смог взглянуть на картину со стороны. "Вау! Ничего себе": вот такие эмоции были у мужчины в тот момент.

"Я ни раз видел "пыльные вихри", и довольно крупные, но я никогда не видел, чтобы перекати-поле так круто затягивало в смерч. Я даже не знаю, сколько их там могло быть", - рассказал американец.

Сообщается, что пыльные вихри формируются, когда горячий воздух от земли резко поднимается вверх и, проходя через прохладный слой воздуха, создает завихрения.

Напомним, косули облюбовали парк в Ужгороде во время карантина. Появилось видео с животными, которые уже несколько лет не появлялись на территории парка.

Ранее "Комментарии" писали, что американец заснял у берегов Калифорнии светящихся дельфинов.

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