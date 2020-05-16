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В Харькове троллейбус «запутался» в праздничной гирлянде: курьезное видео

На центральной улице Харькова троллейбус угодил в нелепую ситуацию из-за уличных гирлянд и спровоцировал пробку

сегодня, 21:53
Автор:

• Таисия Ерохина

В Харькове троллейбус «запутался» в праздничной гирлянде: курьезное видео

В Харькове в центре города троллейбус попал в курьезную ситуацию: у транспорта слетели штанги с контактной сети и "попали в ловушку" уличных гирлянд, развешанных на улице Сумской. Видео инцидента опубликовал местный Telegram-канал.

"Оригинальную пробку создал троллейбус на Сумской! Зацепился за бусы рогами, выпутывался, как умел", - говорится в сообщении к видео.

По данным местных медиа, нелепость приключилась с одним из троллейбусов маршрута №2.

На видео присутствует нецензурная лексика.

Ранее в сети появилось курьезное видео, как перекати-поле атаковало водителей в в штате Вашингтон.

Как сообщалось, в Харьковском горсовете недавно проводили обыски – якобы по хищениям на освещении города по договорам на общую сумму 28 млн грн. Возможно, это и не связано с "карантинными" выпадами мэра Геннадия Кернеса в адрес центральной власти, но совпадение получилось интересным. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие меры воздействия может "включить" Киев, пытаясь не дать ситуации на местах выйти из-под контроля, и чем могут ответить местные элиты.


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Источник: https://comments.ua
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