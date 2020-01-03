В Судане разбился АН-12: погибли 18 человек

Военно-транспортный самолет "Антонов-12" разбился в четверг, 2 января, после взлета в Западном Дарфуре Судана. Авиакатастрофа произошла через 5 минут после взлета самолета. Об этом пишет "Громадське".



В результате крушения Ан-12 погибли 18 человек, которые находились на борту самолета. Среди погибших были семь членов экипажа, три судьи и восемь других гражданских лиц, среди которых были дети.

Причина крушения самолета пока не известна.

Ранее "Комментарии" писали, что 27 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алма-Аты в Нур-Султан, после взлета начал терять высоту и упал в жилом квартале. На борту были украинцы. Согласно последним данным, во время крушения самолета погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы. Среди пострадавших – двое граждан Украины, которые попали в больницу. Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.