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В Судане разбился АН-12: погибли 18 человек

Все пассажиры самолета погибли во время крушения в Судане

сегодня, 02:02
Автор:

• Татьяна Веремеева

Военно-транспортный самолет "Антонов-12" разбился в четверг, 2 января, после взлета в Западном Дарфуре Судана. Авиакатастрофа произошла через 5 минут после взлета самолета. Об этом пишет "Громадське".

В результате крушения Ан-12 погибли 18 человек, которые находились на борту самолета. Среди погибших были семь членов экипажа, три судьи и восемь других гражданских лиц, среди которых были дети.

Причина крушения самолета пока не известна.

Ранее "Комментарии" писали, что 27 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алма-Аты в Нур-Султан, после взлета начал терять высоту и упал в жилом квартале. На борту были украинцы. Согласно последним данным, во время крушения самолета погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы.  Среди пострадавших – двое граждан Украины, которые попали в больницу. Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил  – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.

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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/avariya-samoleta-v-sudane-pogibli-18-chelovek-v-tom-chisle-deti
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