Аргентина в девятый раз в истории оказалась в состоянии дефолта

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Аргентина прошлой ночью, 23 мая, оказалась в
состоянии технического дефолта. Это девятый дефолт в истории страны и произошел
он после того, как страна не выплатила кредиторам проценты по государственным
облигациям на 500 млн долл. Об этом пишет Deutsche Welle.
Министерство экономики Аргентины продлило
срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на 66 млрд
долл. с 21 мая до 2 июня. Согласно этому предложению будет списано около двух
третей выплат и страна получит трехлетнюю отсрочку. В то же время кредиторы
согласны только на мораторий длительностью в один год. Власти страны сейчас
проводят переговоры с кредиторами.
Стоит также отметить, что МВФ ранее
охарактеризовал долговую нагрузку Аргентины как неприемлемую. В конце 2019 года
общий долг страны находился на уровне 323 млрд долл.
Ранее "Комментарии" писали, что в
соответствии с правительственной программой "Большое строительство" в Украине
начинают прокладывать многокилометровые трассы, на что выделено 4 млрд долларов
США, вложенных иностранных инвестиций. По словам премьер-министра Денис Шмыгаля,
именно инвестиции, направленные на строительство главных объектов
инфраструктуры в Украине, в том числе больниц, школ и детсадов, спасут
отечественную экономику от дефолта.
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