Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.05.2020

BTC/USD

9176.78

ETH/USD

206.92

LTC/USD

44.02

НБУ 23.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Африка Аргентина в девятый раз в истории оказалась в состоянии дефолта
НОВОСТИ Все новости

Аргентина в девятый раз в истории оказалась в состоянии дефолта

Аргентина не выплатила кредиторам проценты по гособлигациям на 500 млн долларов

сегодня, 12:22
Автор:

• Татьяна Веремеева

Аргентина в девятый раз в истории оказалась в состоянии дефолта

Аргентина прошлой ночью, 23 мая, оказалась в состоянии технического дефолта. Это девятый дефолт в истории страны и произошел он после того, как страна не выплатила кредиторам проценты по государственным облигациям на 500 млн долл. Об этом пишет Deutsche Welle.

Министерство экономики Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на 66 млрд долл. с 21 мая до 2 июня. Согласно этому предложению будет списано около двух третей выплат и страна получит трехлетнюю отсрочку. В то же время кредиторы согласны только на мораторий длительностью в один год. Власти страны сейчас проводят переговоры с кредиторами.

Стоит также отметить, что МВФ ранее охарактеризовал долговую нагрузку Аргентины как неприемлемую. В конце 2019 года общий долг страны находился на уровне 323 млрд долл.

Ранее "Комментарии" писали, что в соответствии с правительственной программой "Большое строительство" в Украине начинают прокладывать многокилометровые трассы, на что выделено 4 млрд долларов США, вложенных иностранных инвестиций. По словам премьер-министра Денис Шмыгаля, именно инвестиции, направленные на строительство главных объектов инфраструктуры в Украине, в том числе больниц, школ и детсадов, спасут отечественную экономику от дефолта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%8
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!