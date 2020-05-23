Аргентина в девятый раз в истории оказалась в состоянии дефолта

Аргентина прошлой ночью, 23 мая, оказалась в состоянии технического дефолта. Это девятый дефолт в истории страны и произошел он после того, как страна не выплатила кредиторам проценты по государственным облигациям на 500 млн долл. Об этом пишет Deutsche Welle.



Министерство экономики Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на 66 млрд долл. с 21 мая до 2 июня. Согласно этому предложению будет списано около двух третей выплат и страна получит трехлетнюю отсрочку. В то же время кредиторы согласны только на мораторий длительностью в один год. Власти страны сейчас проводят переговоры с кредиторами.

Стоит также отметить, что МВФ ранее охарактеризовал долговую нагрузку Аргентины как неприемлемую. В конце 2019 года общий долг страны находился на уровне 323 млрд долл.

Ранее "Комментарии" писали, что в соответствии с правительственной программой "Большое строительство" в Украине начинают прокладывать многокилометровые трассы, на что выделено 4 млрд долларов США, вложенных иностранных инвестиций. По словам премьер-министра Денис Шмыгаля, именно инвестиции, направленные на строительство главных объектов инфраструктуры в Украине, в том числе больниц, школ и детсадов, спасут отечественную экономику от дефолта.

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