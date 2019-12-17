Китай и РФ предлагают отменить санкции для КНДР, США говорят - не время

Китай и Россия предлагают отменить некоторые санкции совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Об этом информирует Reuters.

Предложенная резолюция, согласно позиции России, направлена на поощрение переговоров между Вашингтоном и Пхеньян. Речь идет об отмене запрета на экспорт статуй, морепродуктов и текстиля в КНДР. А также предлагают разрешить северокорейцам работать за границей и лишить санкций межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты.

Как сообщил посол ООН в РФ Василия Небензия, переговоры с членами совета начнутся уже сегодня. Посол отметил, что санкции, предложенные для отмены, "не имеют прямого отношения к ядерной программе Северной Кореи, это гуманитарная проблема".

А вот представитель Госдепартамента США заявил, что сейчас не время ООН рассматривать вопрос об отмене санкций для Северной Кореи. По его мнению, страна "угрожает провести провокационную эскалацию, отказывается встречаться для обсуждения вопроса о денуклеаризации и продолжает поддерживать и продвигать свое запрещенное оружие". Соединенные Штаты, Великобритания и Франция уверенны: санкция нельзя отменять до тех пор, пока КНДР не откажется от создания ядерных и баллистических ракет.

Отметим, что для принятия резолюции требуется девять голосов "за" и не должно быть наложено вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или Китая.

Напомним, установленные санкции были приняты в 2016 и 2017 годах, чтобы спровоцировать сокращение финансирования ядерных и ракетных программ Пхеньяна.

Ранее "Комментарии" рассказали, почему США не убедили КНДР отказаться от ядерного оружия.