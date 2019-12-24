Спутник обнаружил строительство нового объекта на ракетном заводе в КНДР

Спутник заметил новое строительство на заводе, производящем военную технику для запуска ракет в Северной Корее. Об этом сообщает АР.

Так, на спутниковом снимке, сделанном 19 декабря, видно завершение строительства нового объекта на заводе March 16 Factory, который расположен неподалеку Пхеньяна. Считается, что там КНДР проводит разработки транспорта, чтобы использовать его как мобильные пусковые установки для баллистических ракет большой дальности.

По словам директора программы нераспространения в Восточной Азии в Институте Мидлбери Джеффри Льюиса, расширение завода станет "большой новостью". Так, нарастание мощностей по производству мобильных пусковых установок потенциально поможет усилить северокорейские силы и повысить их "живучесть" во время ядерного конфликта. Отмечается, что ранее в декабре на северо-западе страны Северная Корея провела два крупных испытания - запуск ракет большой дальности и ракетных двигателей.

Сообщается, что спутники активизировали работу, поскольку возросла обеспокоенность общественности из-за угрозы очередного запуска ракеты КНДР. По данным издания, Северная Корея ищет уступки в зашедших в тупик ядерных переговорах с США. Ранее страна заявила, что ее "рождественский подарок" для США зависит от действий Вашингтона.





Напомним, эксперты рассказали "Комментариям", почему США не убедили КНДР отказаться от ядерного оружия.