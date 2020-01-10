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Главная / Украина / Президент Абхазии не собирается уходить в отставку
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Президент Абхазии не собирается уходить в отставку

Рауль Хаджимба считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров

сегодня, 08:34
Автор:

• Наталья Шевченко

Первый заместитель руководителя администрации Президента Дмитрий Шамба заявил о том, что действующий глава непризнанной Абхазии Рауль Хаджимба не собирается покидать занимаемый пост и выход из положения он видит в переговорах, пишут "РИА Новости".

"Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров", - сказал чиновник. 

Как сообщало издание "Комментарии", парламент Абхазии принял обращение к самопровозглашенному президенту с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране. Данное решение совсем не значит, что Хаджимб моментально сложит с себя полномочия, в документе идет речь о том, что так называемый глава может по собственной инициативе уйти занимаемого поста.

 Напомним, 9 января  что участники митинга в Сухуми выбили в "администрации президента" дверь и несколько окон, к которым силовики пододвинули мебель - шкафы и тумбочки. Данная акция протеста связана с недавним убийством в центре Сухума. Инициатором митинга является Ахра Авидзба, который недавно требовал отставки "министра внутренних дел" самопровозглашенной Абхазии Гарри Аршба. На площади присутствовали около 500 человек, включая представителей силовых структур.


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Источник: https://ria.ru/20200110/1563242141.html
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