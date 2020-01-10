Президент Абхазии не собирается уходить в отставку

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Первый заместитель руководителя администрации Президента Дмитрий Шамба заявил о том, что действующий глава непризнанной Абхазии Рауль Хаджимба не собирается покидать занимаемый пост и выход из положения он видит в переговорах, пишут "РИА Новости".
"Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров", - сказал чиновник.
Как сообщало издание "Комментарии", парламент Абхазии принял обращение к самопровозглашенному президенту с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране. Данное решение совсем не значит, что Хаджимб моментально сложит с себя полномочия, в документе идет речь о том, что так называемый глава может по собственной инициативе уйти занимаемого поста.
Напомним, 9 января что участники митинга в Сухуми выбили в "администрации президента" дверь и несколько окон, к которым силовики пододвинули мебель - шкафы и тумбочки. Данная акция протеста связана с недавним убийством в центре Сухума. Инициатором митинга является Ахра Авидзба, который недавно требовал отставки "министра внутренних дел" самопровозглашенной Абхазии Гарри Аршба. На площади присутствовали около 500 человек, включая представителей силовых структур.
Новости партнеров
Новости