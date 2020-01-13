"Президент" Абхазии подал в отставку

Так называемый "президент Абхазии" Рауль Хаджимба решил сложить свои полномочия, сообщает "Интерфакс".

Заявление Хаджимбы об отставке зачитал экс-"премьер-министр" Абхазии, председатель оппозиционной партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба.

"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - зачитал Шамба. Хаджимба подтвердил, что подписал заявление об отставке. Согласно "Конституции Абхазии", из-за сложения полномочий обязанности "главы республики" будет исполнять премьер-министр, в данный момент это Валерий Бганба.

Как сообщало издание "Комментарии", парламент Абхазии принял обращение к самопровозглашенному президенту с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране. Данное решение совсем не значит, что Хаджимба моментально сложит с себя полномочия. В документе идет речь о том, что так называемый глава может по собственной инициативе уйти с занимаемого поста.

Напомним, 9 января участники митинга в Сухуми выбили в "администрации президента" дверь и несколько окон, к которым силовики пододвинули мебель - шкафы и тумбочки. Данная акция протеста связана с недавним убийством в центре Сухума. Инициатором митинга является Ахра Авидзба, который недавно требовал отставки "министра внутренних дел" самопровозглашенной Абхазии Гарри Аршба. На площади присутствовали около 500 человек, включая представителей силовых структур

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