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В Китае от коронавируса умерли более 500 человек

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии

сегодня, 02:50
Автор:

• Ольга Чародий

В Китае от коронавируса умерли более 500 человек

Вследствие заражения китайским коронавируса умерли 564 человека. Вылечились от вируса более тысячи человек. Об этом говорится в Центре системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За последние сутки, сообщили органы здравоохранения Китая, умерли 73 человека.

Количество случаев заболевания увеличилось до 27636 человек.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эпидемия особой формы пневмонии в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы. Как известно, распространение инфекции началось накануне Нового года по лунному календарю, празднование которого является в Китае одним из пиковых периодов потребления спиртных напитков. Эксперты Moody's отмечают, что закрытие на карантин городов с многомиллионным населением и введение ограничений на поездки негативно скажется на спросе на алкоголь. Дополнительно на спрос влияет сокращение числа туристов в Китае и китайских туристов в других странах, а также отмены множества авиарейсов.

В Америке подтвердили еще  случай заболевания коронавируса, который распространяется по всем странам после вспышки в китайском Ухане. В штате Висконсин был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной имеет историю путешествий в Пекин. Инфицированный коронавирусом был изолирован дома.



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Источник: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR09nrQNLfmNwsehuYn2CrSGXWIPnEJRwjH9Bw5BI9Z_8dY0W4zAbnXDjCk#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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