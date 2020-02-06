В Китае от коронавируса умерли более 500 человек

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Вследствие заражения китайским коронавируса умерли 564
человека. Вылечились от вируса более тысячи человек. Об этом говорится в Центре
системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За последние сутки, сообщили органы здравоохранения Китая,
умерли 73 человека.
Количество случаев заболевания увеличилось до 27636 человек.
В Америке подтвердили еще случай заболевания коронавируса, который распространяется по всем странам после вспышки в китайском Ухане. В штате Висконсин был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной имеет историю путешествий в Пекин. Инфицированный коронавирусом был изолирован дома.
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