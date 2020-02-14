В ВОЗ прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом

Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли. Такое предположение высказал советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды, сообщает агентство Вloomberg.

По его словам, карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы.

Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек.

Ранее портал "Комментарии" писал, что британские ученые тестируют новую вакцину против коронавируса. Испытания вакцины против коронавируса пока что проводят на мышах. Резкое увеличение случаев заражения коронавирусом связано с введением в Китае новых правил диагностики. Об этом говорится на официальной странице в Facebook Министерства здравоохранения Украины. Так, в наиболее пострадавшей от эпидемии китайской провинции Хубей врачи стали проводить компьютерную томографию легких, помимо лабораторных исследований и анализа симптомов.

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