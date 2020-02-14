В ВОЗ прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном
сценарии могут до двух третей населения Земли. Такое предположение высказал
советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, который также
возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды,
сообщает агентство Вloomberg.
По его словам, карантинные меры могут замедлить
распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел
проникнуть в разные районы Китая и за его пределы.
Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно
которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех
человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости