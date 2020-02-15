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Главная Новости Мир Азия Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии приближается к 300
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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии приближается к 300

За сутки на лайнере в Японии было выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19

сегодня, 16:51
Автор:

• Ольга Чародий

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии приближается к 300

Число зараженных китайским коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии приближается к 300 человек. Об этом пишет японское издание Kyodo.

За сутки было выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 285 человек.

Ранее сообщалось, что правительство США готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess. Ожидается, что эвакуация будет проведена чартерными рейсами в воскресенье, 16 февраля.

Как сообщал сайт "Комментарии", на круизном судне Diamond Princess в Японии выявили 44 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом общее число инфицированных выросло до 218. Среди новых заразившихся − 43 пассажира и один член экипажа корабля.   Власти приняли решение до истечения срока карантина (19 февраля) снять с борта лиц пожилого возраста. Многие из них страдают диабетом и другими болезнями, не связанными с вирусом, и нуждаются в помощи. Также сообщается, что пожилые люди сойдут с судна 14 февраля. В первую очередь эвакуация затронет людей старше 80 лет, которых на судне находится более 200 человек. Напомним, что в Таиланде предложили гуманитарную помощь круизному лайнеру, идущему с Гонконга с 2 000 человек на борту, но пассажирам выйти на берег не дали – опасаются распространения коронавируса Напомним, круизному лайнеру из Гонконга отказали уже в 4 портах из-за риска распространения китайского коронавируса. 



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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2020/02/314f04432d38-urgent-us-to-evacuate-americans-from-virus-hit-ship-near-tokyo-media.html
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