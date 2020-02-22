22 февраля было объявлено, что Китай сообщил о снижении числа новых заражений коронавирусом - с 889 днем ранее до 397. При этом растет заболеваемость в Южной Корее, передает South Cnina Morning Post.

Национальная комиссия здравоохранения заявила, что еще 109 человек погибли на материковом Китае, в результате чего число погибших достигло 2345 человек. Всего в стране зарегистрировано 76 288 случаев заражения вирусом. Комиссия также заявила, что в пятницу из больницы было выписано 2 393 пациента, из которых 20 659 вылечились.

Тем временем в Южной Корее резко возросли коронавирусные инфекции, и власти сообщили о шестикратном росте числа случаев вирусного заболевания за четыре дня.

Как сообщало издание "Комментарии", в Италии зафиксировали первый случай летального исхода после заражения коронавирусов. Об этом сообщает Il Corriere della Sera. Жертвой нового типа коронавируса стал 78-летний итальянец, попавший в больницу под Падуей. Его 67-летняя жена также была госпитализированы с высокой температурой. Ранее в 10 городах Италии, где было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. В то время как вспышка коронавируса продолжает распространяться по всему Китаю, департамент местного правительства района Хайдянь объединился с правительственной газетой и студией казуальных игр, чтобы создать игру, в которой игроки сражаются с вирусами с помощью дезинфицирующих средств и масок N95. Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что паника и протесты местных жителей против размещения эвакуированных из Китая граждан является частью информационно войны против Украины. "Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи. Я предполагаю, что провокации продолжатся.

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