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Панику вокруг коронавируса назвали информационной войной

Внутри страны и за ее пределами специально раскачивают информацию о коронавирусе, тем самым вводя людей в панике, считает Гончаруук

сегодня, 10:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Панику вокруг коронавируса назвали информационной войной

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что паника и протесты местных жителей против размещения эвакуированных из Китая граждан является частью информационно войны против Украины, пишет "Украинская правда".

 "Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи. Я предполагаю, что провокации продолжатся. Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор".

Также он рассказал, что появился фейк о том, что "якобы гражданка Китая, которая 5 дней назад прилетела в Украину, пробыла 4 дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с РФ была остановлена, и там якобы обнаружили какой-то вирус и там якобы они что-то исследуют".

По словам Гончарука, сейчас "нет никаких оснований для паники, ситуация под контролем".

Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары.
Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники под крики протестующей толпы пыталась убрать автомобили жителей с проезжай части.

"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать.

Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/21/7241211/
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