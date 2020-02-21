Панику вокруг коронавируса назвали информационной войной

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Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что паника и
протесты местных жителей против размещения эвакуированных из Китая граждан
является частью информационно войны против Украины, пишет "Украинская правда".
"Те события, которые вчера происходили, по
моему мнению, являются следствием в том числе информационной войны, которая
продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи. Я предполагаю, что
провокации продолжатся. Думаю, что
информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы
посеять среди нас недоверие и раздор".
Также он рассказал, что появился фейк о том, что "якобы гражданка Китая, которая 5 дней назад прилетела в Украину, пробыла 4 дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с РФ была остановлена, и там якобы обнаружили какой-то вирус и там якобы они что-то исследуют".
По словам Гончарука, сейчас "нет никаких оснований для паники, ситуация под контролем".Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары.
"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать.
Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню
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