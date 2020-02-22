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В Южной Корее завод Samsung закрыли из-за работника, заболевшего коронавирусом

Компания Samsung изолировала сотрудников, которые контактировали с зараженным

сегодня, 21:57
Автор:

• Мария Чиренко

В Южной Корее завод Samsung закрыли из-за работника, заболевшего коронавирусом

Компания Samsung Electronics закрыла один из своих заводов в Южной Корее по производству смартфонов из-за сотрудника, который заразился коронавирусом COVID-19, сообщает CNN.

"22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19)", - рассказали в компании.

Руководство компании приняло решение закрыть завод Gumi Complex до утра 24 февраля. При этом этаж, на котором работал заболевший сотрудник, будет закрыт до 25 февраля. За это время будет проведена дезинфекция помещений.

Кроме того, сотрудники завода, которые контактировали с заболевшим коллегой, были изолированы.

Отметим, по состоянию на утро 22 февраля заразились коронавирусом 77 889 человек. Скончались в результате заболевания 2 360 человек, а 20 869 — выздоровели.

Как сообщал сайт "Комментарии", на фоне падения заражения коронавирусом в Китае, заболеваемость в Южной Корее растет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус COVID19 является наименее опасным из других коронавирусов


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Источник: https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/index.html
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