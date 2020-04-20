Японию потрясло: на побережье страны зафиксировано сильное землетрясение

Вчера в 20:39 по киевскому времени у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на геологическую службу в США.

Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-востоку от города Офунато, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 41,7 километра.



При этом отмечается, что информации о жертвах и разрушениях пока не поступило, что может быть вызвано приспособленностью японцев к сложной сейсмической обстановке.

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