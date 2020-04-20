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Японию потрясло: на побережье страны зафиксировано сильное землетрясение

Геологи США отметили землетрясение магнитудой в 6,4 балла

сегодня, 09:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Японию потрясло: на побережье страны зафиксировано сильное землетрясение

Вчера  в 20:39 по киевскому времени у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на геологическую службу в США.

Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-востоку от города Офунато, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 41,7 километра.

При этом отмечается, что информации  о жертвах и разрушениях пока не поступило, что может быть вызвано приспособленностью японцев к сложной сейсмической обстановке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нью-Йорке ввели возможность заключения браков в дистанционном режиме. По мнению главы штата, эпидемия повлияла на демографическую ситуацию: количество разводов возрасло, а вот количество новых браков упало.

Ранее в Нью-Йорке было обязательным присутствие невесты и жениха на церемонии бракосочетания. Теперь губернатор посчитал это необязательным.


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Источник: https://comments.ua/news/society/crime/650922-chernovol-poshla-domoy-sud-izbral-meru-presecheniya-eks-nardepu-obvinyaemoy-v-ubiystve.html
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