На Филиппины обрушился опасный тайфун

На Филиппины обрушился разрушительный тайфун. Вонгфонг превратился из тропического шторма в более сильный тайфун за считанные часы, пишет The New Yourk Times.

Первыми удар стихии на себя приняли жители филиппинского острова Самар. На сушу ураганный ветер вырвался в районе муниципалитета Сан-Поликарпо. Сейчас он перемещается со скоростью около 15 километров в час и продолжает двигаться в западном направлении, предупредили в местной администрации атмосферных услуг. При этом в эпицентре самого тайфуна скорость ветра достигает 155 километров в час. А некоторые порывы оценивают 190 километров в час.

Власти Филиппин уже предупредили местное население о разрушающей силе тайфуна. Он может вырывать деревья с корнями, крушить дома и другие постройки. Возможны проблемы с электричеством и водоснабжением. Вскоре вслед за ветром следует ждать и наводнений, которые могут оказаться не менее разрушающими. Штормовое предупреждение огласили на островах группы Лусон и Висайских островах.

WATCH: Typhoon #AmboPH batters San Policarpo, Eastern Samar with strong winds and heavy downpour causing almost zero visibility in town this Thursday afternoon.



The storm made landfall in this town at 12:15 p.m. today. (Video courtesy of Roselyn Teñoso) pic.twitter.com/o1L4UiPsL1