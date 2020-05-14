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На Филиппины обрушился опасный тайфун

На Филиппинах бушует тайфун Вонгфонг. Местных жителей предупредили о наводнениях и возможных разрушениях

сегодня, 14:49
Автор:

• Виолетта Комаровская

На Филиппины обрушился опасный тайфун

На Филиппины обрушился разрушительный тайфун. Вонгфонг превратился из тропического шторма в более сильный тайфун за считанные часы, пишет The New Yourk Times.

Первыми удар стихии на себя приняли жители филиппинского острова Самар. На сушу ураганный ветер вырвался в районе муниципалитета Сан-Поликарпо. Сейчас он перемещается со скоростью около 15 километров в час и продолжает двигаться в западном направлении, предупредили в местной администрации атмосферных услуг. При этом в эпицентре самого тайфуна скорость ветра достигает 155 километров в час. А некоторые порывы оценивают 190 километров в час. 

Власти Филиппин уже предупредили местное население о разрушающей силе тайфуна. Он может вырывать деревья с корнями, крушить дома и другие постройки. Возможны проблемы с электричеством и водоснабжением. Вскоре вслед за ветром следует ждать и наводнений, которые могут оказаться не менее разрушающими. Штормовое предупреждение огласили на островах группы Лусон и Висайских островах. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Всемирная метеорологическая организация сделала долгосрочный прогноз погоды на лето 2020. Жителей планеты ждут аномальная жара, холод и дожди. 


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/05/13/world/asia/philippines-typhoon-vongfong.html
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