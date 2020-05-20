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Сильнейший за последние десять лет циклон обрушился на Индию и Бангладеш

Власти Индии и Бангладеша опасаются, из-за сильного шторма могут быть уничтожены все запасы риса

сегодня, 16:15
Автор:

• Татьяна Веремеева

Сильнейший за последние десять лет циклон обрушился на Индию и Бангладеш

Мощный циклон с сильным дождем обрушился на Восточную Индию и Бангладеш в среду, 20 мая. В бюллетене метеорологического департамента Индии говорится, что циклон Амфан начал двигаться вглубь страны, после того, как в течение нескольких дней в Бенгальском заливе назревал один из самых сильных штормов в регионе за последние 10 лет. Об этом пишет Reuters.

Власти индийских штатов Одиш и Западная Бенгалия заявили, что мощный ветер сорвал крыши, выкорчевал деревья и согнул столбы электричества.

Министр по борьбе со стихийными бедствиями Бангладеш Эмур Рахман заявил, что около 2,4 млн человек в наиболее уязвимых районах были перемещены в более чем 15 тыс. штормовых убежищ.

Кроме того, в регионах, которые пострадали от шторма, могут быть повреждены посевы, а большие участки плодородной земли могут быть размыты. Фермерам оказывали помощь в перемещении продукции и сотен тысяч сельскохозяйственных животных в места, которые находятся выше.

Представитель Министерства внутренних дел Индии заявил, что власти в Западной Бенгалии и Одише изо всех сил пытались разместить тысячи эвакуированных, поскольку убежища использовались в качестве центров карантина коронавируса.

В настоящее время на рынках и в правительственных зданиях готовятся дополнительные убежища с учетом пособий на социальное отчуждение, а сельским жителям раздаются маски.

Полиция Западной Бенгалии заявила, что некоторые люди не хотели идти в приюты, потому что они боялись быть зараженными коронавирусом, а многие отказывались оставлять свой домашний скот.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в Украине ожидается преимущественно теплая и солнечная погода, однако местами все же возможны дожди.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-asia-storm-india/strongest-cyclone-in-over-a-decade-slams-into-india-bangladesh-idUSKBN22W0MT
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