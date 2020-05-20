Сильнейший за последние десять лет циклон обрушился на Индию и Бангладеш

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Мощный циклон с сильным дождем обрушился на Восточную Индию и Бангладеш в среду, 20 мая. В бюллетене метеорологического департамента Индии говорится, что циклон Амфан начал двигаться вглубь страны, после того, как в течение нескольких дней в Бенгальском заливе назревал один из самых сильных штормов в регионе за последние 10 лет. Об этом пишет Reuters.
Власти индийских штатов Одиш и Западная Бенгалия заявили, что мощный ветер
сорвал крыши, выкорчевал деревья и согнул столбы электричества.
Министр по борьбе со стихийными бедствиями Бангладеш Эмур Рахман заявил,
что около 2,4 млн человек в наиболее уязвимых районах были перемещены в более
чем 15 тыс. штормовых убежищ.
Кроме того, в регионах, которые пострадали от шторма, могут быть повреждены
посевы, а большие участки плодородной земли могут быть размыты. Фермерам
оказывали помощь в перемещении продукции и сотен тысяч сельскохозяйственных
животных в места, которые находятся выше.
Представитель Министерства внутренних дел Индии заявил, что власти в
Западной Бенгалии и Одише изо всех сил пытались разместить тысячи
эвакуированных, поскольку убежища использовались в качестве центров карантина
коронавируса.
В настоящее время на рынках и в правительственных зданиях готовятся
дополнительные убежища с учетом пособий на социальное отчуждение, а сельским
жителям раздаются маски.
Полиция Западной Бенгалии заявила, что некоторые люди не хотели идти в
приюты, потому что они боялись быть зараженными коронавирусом, а многие
отказывались оставлять свой домашний скот.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в Украине ожидается преимущественно
теплая
и солнечная погода, однако местами все же возможны дожди.
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