Убийственный циклон: Амфан унес жизни 14 человек в Индии и Бангладеш

14 человек стали жертвами циклона Амфан, который обрушился на побережье Индии и Бангладеш. Это самый мощный ураган, возникший в Бенгальском заливе за последние годы. Об этом пишет Reuters.

Готовиться к удару стихии в Индии и Бангладеш начали еще несколько дней назад. Из прибережных районов в срочном порядке вывезли около 2 миллионов человек. Сам же циклон Амфан с полной силой на сушу обрушился накануне. Всего за день жертвами стихии стали, по меньшей мере, 14 человек.

Самый мощный удар на себя принял штат Западная Бенгалия. Скорость ветра уже сейчас там иногда достигает 265 километров в час. Стихия уничтожила несколько тысяч домов: некоторые разрушил ветер, другие залило водой.

"Вся южная часть региона в руинах. Три-четыре дня пойдет лишь на то, чтобы оценить ущерб. Мы шокированы. Циклон оставил людей без света, разрушены жилища и мосты", - рассказала Мамата Банерджи, министр Западной Бенгалии. Большинство погибших, а именно 10 - именно из этого штата.

"Ущерб от циклона будет гораздо выше, чем от коронавируса", - говорит министр.

Еще четыре жертвы Амфана - граждане Бангладеш.

Амфан - первый суперциклон в Бенгальском заливе после суперциклона 1999 года. Тогда стихия уничтожила побережье Ориссы и унесла жизни 9 тысяч человек.





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