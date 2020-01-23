Смертельный вирус в Китае: власти закрыли еще один город-миллионник

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Власти Китая приняли решение закрыть город Хуанган (провинция Хубей) из-за вспышки опасного коронавируса пневмонии, сообщает местное агентство BNO News.
Так, с 23 января жителям Хуангана, в котором проживает около 7,5 млн человек, запрещено покидать город. Автомобили, которые будут въезжать в город и выезжать из него, будут проверяться.
Кроме того, будут прекращены автобусные и железнодорожные перевозки, закрыты все культурные и туристические объекты, а также места развлечений.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
Как сообщал сайт "Комментарии", 23 января также был закрыт город Ухань. Стоит отметить, что Хуанган и Ухань находятся в непосредственной близости друг к другу.
Согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать.
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