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Смертельный вирус в Китае: власти закрыли еще один город-миллионник

Жители Хуангана не смогут покинуть город из-за вспышки коронавируса

23 января 2020, 15:06
Автор:

• Мария Чиренко

Власти Китая приняли решение закрыть город Хуанган (провинция Хубей) из-за вспышки опасного коронавируса пневмонии, сообщает местное агентство BNO News.

Так, с 23 января жителям Хуангана, в котором проживает около 7,5 млн человек, запрещено покидать город. Автомобили, которые будут въезжать в город и выезжать из него, будут проверяться.

Кроме того, будут прекращены автобусные и железнодорожные перевозки, закрыты все культурные и туристические объекты, а также места развлечений.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Как сообщал сайт "Комментарии", 23 января также был закрыт город Ухань. Стоит отметить, что Хуанган и Ухань находятся в непосредственной близости друг к другу.

Согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать.


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