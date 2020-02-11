С круизного лайнера в Японии эвакуируют часть пассажиров

Власти Японии приняли решение эвакуировать часть пассажиров с находящегося на карантине из-за коронавируса круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает на Kyodo.

В первую очередь вывезут пожилых людей и пассажиров, страдающих хроническими заболеваниями.

Пока неизвестно, сколько пассажиров сможет сойти на берег. Порядка 80 % пассажиров на борту судна - люди старше 60 лет, 215 пассажиров старше 80 лет, 11 человек - старше 90 лет.

Решение принято в связи с тем, что пожилые люди больше подвержены заражению коронавирусом, кроме того, они страдают от клаустрофобии в замкнутых помещениях судна.

Ранее мы сообщали о том, что количество инфицированных коронавирусом людей на борту круизного корабля Diamond Princess стремительно увеличивается. Причем, среди заболевших есть два украинца.

Напомним, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108. Об этом сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, пишет SCMP.

В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Как сообщало издание "Комментарии", в японском порту Йокогамы отправили в карантин круизный лайнер Diamond Princess после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. На борту судна находится 3,5 тысячи человек. Оказалось, что вирус был обнаружен у 80 летнего мужчины, который накануне сошел с борта корабля в Гонконге. Кроме него, на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

Ранее мы писали о том, что для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов.



Наибольшее беспокойство организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом.

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