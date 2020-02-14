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В Китае 2000 врачей заразились коронавирусом

Среди медицинского персонала в Китае растет число заболевших коронавирусом, число зараженных приблизилось к двум тысячам

сегодня, 10:47
Автор:

• Наталья Шевченко

В Китае 2000 врачей заразились коронавирусом

В Китае две тысяч медицинских работников заразились коронавирусом СОVID-19, в тоже время, шесть из них умерли. Об этом рассказал заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, пишет “ТАСС”.

"По состоянию на 24:00 (18:00 по Киеву) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли", – сказал он. 

Также он сказал, что к сожалению число заболевших среди медперсонала растет.

Как сообщало издание "Комментарии", по состоянию на 14 февраля в Китае от нового вируса умерло уже 1 380 человек. Число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человека.

При этом китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

Напомним, ранее мы писали о том, что граждан Украины должны были эвакуировать еще 11 февраля специальным чартерным рейсом,  но рейс постоянно или переносили или откладывали. 13 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что утверждена окончательная дата, когда наших граждан вернут домой, это произойдет в следующий вторник.



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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7760167
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