Стала известна дата эвакуации украинцев из Китая

Украинцев 18 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма.

Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Мы принятые решения согласовали со всеми министерствами.

Во вторник будет отправлен самолет – и в среду граждане Украины будут на территории Украины".

Детали: Скалецкая подчеркнула, что возвращенных из Уханя украинцев изолируют минимум на 14 дней.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Также мы писали о том, что Украинцы, которые застряли в китайском городе Ухань, уже несколько недель находятся на карантине и не могут вернуться. Чтобы как-то решить эту проблему, они решили обратиться президента Украины, чтобы он посодействовал их возвращению.

Граждан Украины должны были эвакуировать еще 11 февраля специальным чартерным рейсом Киев - Ухань (КНР) – Киев.

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