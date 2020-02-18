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Стало известно, когда будет пик эпидемии коронавируса

Власти Китая обнародовали прогноз, когда коронавирус достигнет своего пика

сегодня, 07:26 702
Автор:

• Наталья Шевченко

Стало известно, когда будет пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-2019 в Китае придется на середину – конец текущего месяца. Такой прогноз озвучил руководитель спецкомиссии по борьбе с распространением пневмонии Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Сообщает Центральное телевидение Китая.

Власти страны ожидают, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется к апрелю.  

"Где-то к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется", - заявил чиновник в ходе телемоста с работающими в Ухане медицинскими работниками.

Число новых случаев заражения коронавирусом, по данным Национальной комиссии здравоохранения, подтвержденных в Китае за пределами провинции Хубэй, с 3 февраля сокращается. В эпицентре вспышки новых случаев много, а уровень смертности достаточно высок.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что коронавирус COVID19, вспышка которого зарегистрирована в Китае, является наименее опасным из других коронавирусов. 

Отмечается, что только у 5% заболевших фиксируются критические заболевания, в частности, дыхательная или полиогранная недостаточность, септический шок. Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) ЮНИСЕФ заявляет, что ей срочно требуется 42 млн долл. для расширения своей деятельности по борьбе с коронавирусом. "Первоочередной задачей является сокращение масштабов передачи вируса от человека к человеку, а также оказание помощи детям в тех областях, где их доступ к основным услугам был нарушен",– говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.




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Источник: https://news.cgtn.com/news/2020-02-18/Expert-Coronavirus-spike-unlikely-amid-Spring-Festival-return-travels-Ob15sqlZxm/index.html
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