Стало известно, когда будет пик эпидемии коронавируса

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Пик эпидемии коронавируса Covid-2019 в Китае придется на
середину – конец текущего месяца. Такой прогноз озвучил руководитель
спецкомиссии по борьбе с распространением пневмонии Госкомитета по делам
здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Власти страны ожидают, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется к апрелю.
"Где-то к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется", - заявил чиновник в ходе телемоста с работающими в Ухане медицинскими работниками.
Число новых случаев заражения коронавирусом, по данным Национальной комиссии здравоохранения, подтвержденных в Китае за пределами провинции Хубэй, с 3 февраля сокращается. В эпицентре вспышки новых случаев много, а уровень смертности достаточно высок.
Ранее "Комментарии" сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что коронавирус COVID19, вспышка которого зарегистрирована в Китае, является наименее опасным из других коронавирусов.
Отмечается, что только у 5% заболевших фиксируются критические заболевания, в частности, дыхательная или полиогранная недостаточность, септический шок. Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) ЮНИСЕФ заявляет, что ей срочно требуется 42 млн долл. для расширения своей деятельности по борьбе с коронавирусом. "Первоочередной задачей является сокращение масштабов передачи вируса от человека к человеку, а также оказание помощи детям в тех областях, где их доступ к основным услугам был нарушен",– говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.
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