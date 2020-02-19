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"Эвакуация из Уханя": четыре человека не допущены на борт

Китайские врачи не допустили трех украинцев и одного иностранца за пределы страны

сегодня, 22:44 106
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Эвакуация из Уханя": четыре человека не допущены на борт

На специальном рейсе авиакомпании SkyUp в Украину из Уханя будут доставлены 73 человека, эвакуированные в связи с коронавирусом. Еще четыре останутся в китайском пригороде в связи с отказом медиков допускать их на международный борт после проведения осмотра. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Они находятся в Ухане под наблюдением китайских врачей, а украинские консулы остаются с ними на связи.

В отношении остальных эвакуированных Ляшко выразил осторожный оптимизм и утверждает, что на всем пути следования воздушного судна их будут сопровождать врачи, готовые оказать медицинскую помощь.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. У правительства есть четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - указал чиновник.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков рассказал о схеме эвакуации украинских граждан из китайской провинции Ухань во избежание риска заражения.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/evakuatsiya-kitaya-bort-samoleta-pustili-1582141808.html
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