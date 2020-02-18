Обнародована схема эвакуации украинцев из Уханя

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, как будут эвакуировать украинцев из Уханя из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, команда самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая в Украину, будет состоять из 16 человек экипажа: 6 пилотов, 9 бортпроводников, 1 техник, 2 врача, 1 медсестра. Также в самолете будут находиться полицейский, военнослужащий и работник консульства. Все они будут в костюмах биозащиты.









Каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки будет подписывать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа человека не эвакуируют.

В аэропорту будет проводиться термометрия пассажиров китайской стороной по сообщению медицинского персонала рейса и повторно - украинскими медиками непосредственно перед посадкой в самолет. В случае наличия температуры медперсонал будет принимать решение о недопущении пассажира на рейс. Такие лица в сопровождении консула будут снабжены в местную больницу.

После прибытия в Украину, самолет направляется на санитарную стоянку, и все будут проходить пограничный контроль.



"Всего подлежат обсервации ориентировочно 109 человек. Пассажиры, прибывшие из КНР, и члены экипажа направляются к месту обсервации в автобусах в сопровождении сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Колонну из 4-х автобусов будут сопровождать автомобили патрульной полиции", - рассказал Аваков.

Автобусы, в которых будут транспортироваться пассажиры также будут подвергаться дезинфекции. В период обсервации - от 14 суток, сотрудники МВД Украины будут осуществлять охрану территории корпусов, где будут находиться эвакуированные граждане под пристальным наблюдением медиков. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

Как сообщало издание "Комментарии", в Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день. Также мы писали о том, что глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о том, что их страна находится на пути искоренения опасного вируса, который наделал шума в мире. По его словам, эпидемия не подорвет китайскую экономику, а также, что они способны решить эту проблему. Также мы писали о том, что 25-летний британец Коннор Рид сумел вылечиться от опасного короновируса с помощью виски. Он также признался, что не принимал никаких медикаментов, в том числе антибиотики, которые ему прописали врачи. Напомни, что Украина намерена эвакуировать 74 человека из Уханя (Китай), где зафиксирована вспышка смертельно опасного коронавируса 2019-nCoV. Планируется, что эвакуация из Уханя пройдет 18 февраля.

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