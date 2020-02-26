В Китае охранник остановил распространение коронавируса приемом кунг-фу

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В Шаньдун
охранник остановил нарушителя карантина приемами кунг-фу, пишет Daily Mail.
Жители одного из шаньдунских сел, напуганные эпидемией
коронавируса COVID-19, решили перейти на осадное положение. На въездах в село
поставили добровольных охранников, которые никого не пускают и не выпускают.
Таким образом они надеются предотвратить распространение инфекции.
Нарушить карантин хотел один из местных жителей, который
возвращался в село из другого населенного пункта. Увидев его, охранник
закричал, сделал сальто назад и принялся демонстрировать приемы кунг-фу.
Местный житель не стал настаивать на своем, сел на электромопед и уехал.
Вспышку нового коронавируса COVID-19 зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. К настоящему моменту выявлены более 80 тысяч зараженных. Погибли более 2,7 тысячи человек.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы, которые вынуждены оставаться в Китае из-за вспышки коронавируса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой доставить их домой. По словам дипломата Максима Коваленко, трое из шести граждан не смогли попасть на борт во время предыдущей эвакуации, а остальные трое — те, кто изначально отказывался уезжать. Среди последних и модель Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из-за собаки.
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