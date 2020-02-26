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В Китае охранник остановил распространение коронавируса приемом кунг-фу

Охранник не пустил на территорию поселка нарушителя карантина

сегодня, 09:52
Автор:

• Наталья Шевченко

В Китае охранник остановил распространение коронавируса приемом кунг-фу

В Шаньдун охранник остановил нарушителя карантина приемами кунг-фу, пишет Daily Mail.

Жители одного из шаньдунских сел, напуганные эпидемией коронавируса COVID-19, решили перейти на осадное положение. На въездах в село поставили добровольных охранников, которые никого не пускают и не выпускают. Таким образом они надеются предотвратить распространение инфекции.

Нарушить карантин хотел один из местных жителей, который возвращался в село из другого населенного пункта. Увидев его, охранник закричал, сделал сальто назад и принялся демонстрировать приемы кунг-фу. Местный житель не стал настаивать на своем, сел на электромопед и уехал.

Вспышку нового коронавируса COVID-19 зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. К настоящему моменту выявлены более 80 тысяч зараженных. Погибли более 2,7 тысячи человек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы, которые вынуждены оставаться в Китае из-за вспышки коронавируса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой доставить их домой. По словам дипломата Максима Коваленко, трое из шести граждан не смогли попасть на борт во время предыдущей эвакуации, а остальные трое — те, кто изначально отказывался уезжать. Среди последних и модель Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из-за собаки.



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Источник: https://lenta.ru/news/2020/02/26/kungfu/
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