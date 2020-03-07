В Китае обрушился отель, который использовался для карантина из-за коронавируса

В Китае обрушилась гостиница, которая использовалась для карантина людей, которые контактировали с больными коронавирусом. В результате под завалами оказались около 70 человек. Об этом пишет "Русская служба Би-би-си".



Что стало причиной обрушения отеля пока не известно. Также пока нет информации о жертвах. Известно, что из-под завалов уже удалось достать 35 человек.

В построенном в 2018 году отеле 80 номеров.

Ранее "Комментарии" писали, что руководитель правящей в Италии Демократической партии Никола Зингаретти объявил, что его тест на коронавирус дал положительный результа. В субботу он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что сейчас находится в самоизоляции.

Также мы писали, что на круизном судне Grand Princess, который недавно из-за коронавируса изолировали у берегов Калифорнии в США, находятся 49 граждан Украины. Информация о том, есть ли среди зараженных коронавирусом на корабле наши соотечественники – еще уточняется. Сейчас лайнер пребывает на рейде у берегов Северной Калифорнии. Всего на борту находится 3500 человек, из которых 1100 – экипаж. Там есть граждане 54 стран.

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