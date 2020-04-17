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В Китае строят самый большой в мире футбольный стадион

Строительство самого большого стадиона китайцам обойдется в полтора миллиарда долларов

сегодня, 12:52
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Китае строят самый большой в мире футбольный стадион

В Китае строят самый большой футбольный стадион в мире. Строительство стартовало в городе Гуанчжоу. Об этом пишет Sky Sports. 

Как будет выглядеть футбольный гигант уже известно. Стадион построят в форме лотоса. Это, напомним, один из символов буддизма, который распространен в Китае и особенно почитается жителями Гуанчжоу. 

На амбициозный проект придется потратиться. По предварительным данным, строительство обойдется в более чем полтора миллиарда долларов. Зато футбольный стадион сможет одновременно принимать около сотни тысяч зрителей. Еще полторы сотни мест обустроят для вип-посетителей. 

Следует отметить, что в США и Азии уже существуют несколько спортивных арен, которые могут вместить больше зрителей. Но они также обустроены беговыми дорожками и могут принимать различные виды спортивных соревнований. Арена же в Гуанчжоу будет использоваться исключительно для проведения футбольных матчей. 

Достроить стадион-лотос планируют уже в 2022-м году. 

Строительство в Китае очень часто продвигается стремительнее, чем где-либо. Здесь, например, за 10 дней построили временную больницу для пациентов с коронавирусом. Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что страна решила построить завод по производству медицинских масок в течении недели. 

Фото: Sky Sports


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Источник: https://www.skysports.com/
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