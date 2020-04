В Китае строят самый большой в мире футбольный стадион

В Китае строят самый большой футбольный стадион в мире. Строительство стартовало в городе Гуанчжоу. Об этом пишет Sky Sports.

Как будет выглядеть футбольный гигант уже известно. Стадион построят в форме лотоса. Это, напомним, один из символов буддизма, который распространен в Китае и особенно почитается жителями Гуанчжоу.

На амбициозный проект придется потратиться. По предварительным данным, строительство обойдется в более чем полтора миллиарда долларов. Зато футбольный стадион сможет одновременно принимать около сотни тысяч зрителей. Еще полторы сотни мест обустроят для вип-посетителей.

Следует отметить, что в США и Азии уже существуют несколько спортивных арен, которые могут вместить больше зрителей. Но они также обустроены беговыми дорожками и могут принимать различные виды спортивных соревнований. Арена же в Гуанчжоу будет использоваться исключительно для проведения футбольных матчей.

Animation of Guangzhou Evergrande's new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0