Китай одобрил план, который позволит захватить власть в Гонконге

Китай официально имеет широкие полномочия для подавления беспорядков в Гонконге, поскольку Законодательное собрание страны в четверг почти единогласно одобрило план подавления подрывной деятельности, сепаратизма, терроризма и, судя по всему, любых актов, которые могут угрожать национальной безопасности в полуавтономном городе. Об этом пишет The New York Times.



По мере того, как Пекин будет раскрывать специфику законодательства о национальной безопасности в ближайшие недели, окончательные правила помогут определить судьбу Гонконга, включая то, насколько будет сохранена автономия города или насколько Пекин усилит свою власть.

Сигналы от китайских властей указывают на то, что протестующих разгонят, как только закон вступит в силу, что ожидается к сентябрю.

Группы активистов могут быть запрещены. Суды могут выносить длительные тюремные сроки за нарушения национальной безопасности. Китайские спецслужбы опасаются, что они могут действовать в городе открыто.

Перспектива принятия закона "О национальной" безопасности вызвала бурную реакцию в Гонконге и протестующие вновь вышли на улицы. Международное сообщество также предостерегло от посягательств на гражданские свободы города.

Администрация президента США ДональдаТрампа заявила в среду, что, вероятно, прекратит некоторые или все специальные торговые и экономические отношения с Гонконгом из-за действий Китая.

Ранее "Комментарии" писали, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил в среду Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая. Этот факт может привести к потере специального торгового статуса Гонконга со США и стать угрозой для его положения в качестве международного финансового центра.

Также мы писали, что новую волну протестов в Гонконге спровоцировал закон о национальной безопасности, который предложил Китай. Сейчас Гонконг официально – автономный регион Китая, где действуют свои законы, более демократичные, чем на территории остального Китая, и отдельная правоохранительная система. Протестующие считают, что после внедрения нового закона, Гонконг потеряет часть автономии и люди, выступающие за его независимость, будут схвачены и переданы властям Китая для судебного преследования.

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