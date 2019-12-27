Переобулась в прыжке: экс-министр обороны Германии признала «Северный поток-2» политикой

Проект магистрального газопровода "Северный поток-2" по транспортировке российского газа в страны Евросоюза имеет политический подтекст. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее занимала пост министра обороны Германии, передает Der Spiegel.



"Правильно то, что проект газопровода также имеет политическое измерение и что Еврокомиссия защищает посредством имеющихся у нее в наличии средств интересы восточных стран-членов ЕС", – сказала Урсула фон дер Ляйен.



При этом еврочиновник раскритиковала санкции против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток-2". Она отметила, что компании работают в проектах "в соответствии с правовыми нормами".



Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что "Северный поток-2" является чисто экономическим проектом.



Ранее "Комментарии" писали, что США одобрили санкции против причастных к строительству "Северного потока-2" компаний. Министр энергетики США Рик Перри назвал проект газопровода ударом по безопасности энергоснабжения Европы и призвал покупать американский сжиженный газ.

Бундестаг поддержал законопроект о "защите" проекта "Северный поток-2".

