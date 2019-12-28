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В Казахстане отменили рейсы авиакомпании Bek Air, самолет которой рухнул на жилой микрорайон. Об этом сообщает Neonomad.
Рейсы отменили до 31 декабря
этого года по таким маршрутам: Нур-Султан-Кызылорда,
Кызылорда-Нур-Султан, Нур-Султан-Атырау, Атырау-Шымкент, Шымкент-Нур-Султан,
Нур-Султан-Алматы, Алматы-Уральск, Уральск-Алматы, Алматы-Актау, Актау-Алматы,
Алматы-Павлодар, Павлодар-Алматы, Актау-Шымкент, Атырау-Алматы,
Нур-Султан-Шымкент, Алматы-Нур-Султан, Шымкент-Атырау, Атырау-Нур-Султан,
Нур-Султан-Алматы, Шымкент-Актау.
На данный момент известно, что продано билетов около
10 тысяч. Представители компании
возвращают билеты на все
рейсы.
Правительство Казахстана порекомендовало пассажирам отмененных рейсов рассмотреть варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта.
Как уже сообщали "Комментарии", в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы. Среди пострадавших - двое граждан Украины, которые сейчас находятся в больнице.
Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.
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