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В Казахстане отменили рейсы авиакомпании Bek Air

Авиакомпания Bek Air ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов

сегодня, 03:30
Автор:

• Ольга Чародий

В Казахстане отменили рейсы авиакомпании Bek Air, самолет которой рухнул на  жилой микрорайон. Об этом сообщает Neonomad.

Рейсы отменили до 31 декабря  этого  года по таким маршрутам: Нур-Султан-Кызылорда, Кызылорда-Нур-Султан, Нур-Султан-Атырау, Атырау-Шымкент, Шымкент-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Алматы-Уральск, Уральск-Алматы, Алматы-Актау, Актау-Алматы, Алматы-Павлодар, Павлодар-Алматы, Актау-Шымкент, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Шымкент, Алматы-Нур-Султан, Шымкент-Атырау, Атырау-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Шымкент-Актау.

На данный момент известно, что продано билетов  около  10  тысяч. Представители компании возвращают  билеты на  все  рейсы.

Правительство Казахстана порекомендовало пассажирам отмененных рейсов рассмотреть варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта.

Как уже сообщали "Комментарии",  в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы.  Среди пострадавших - двое граждан Украины, которые сейчас находятся в больнице.

Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил  – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.

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Источник: https://neonomad.kz/v-kazahstane-otmenili-100-aviarejsov-rejsov-vypolnyaemye-bek-air/
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