В Казахстане отменили рейсы авиакомпании Bek Air, самолет которой рухнул на жилой микрорайон. Об этом сообщает Neonomad.

Рейсы отменили до 31 декабря этого года по таким маршрутам: Нур-Султан-Кызылорда, Кызылорда-Нур-Султан, Нур-Султан-Атырау, Атырау-Шымкент, Шымкент-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Алматы-Уральск, Уральск-Алматы, Алматы-Актау, Актау-Алматы, Алматы-Павлодар, Павлодар-Алматы, Актау-Шымкент, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Шымкент, Алматы-Нур-Султан, Шымкент-Атырау, Атырау-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Шымкент-Актау.

На данный момент известно, что продано билетов около 10 тысяч. Представители компании возвращают билеты на все рейсы.

Правительство Казахстана порекомендовало пассажирам отмененных рейсов рассмотреть варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта.

Как уже сообщали "Комментарии", в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы. Среди пострадавших - двое граждан Украины, которые сейчас находятся в больнице.

Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.