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Коронавирус обнаружили еще в одной стране

Врачи оценивают его состояние как стабильное

сегодня, 06:28
Автор:

• Ольга Чародий

В Германии подтвердили случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.

Врачи обнаружили у мужчины из района Штарнберг заболевание коронавирусом.  Его забрали в больницу  под наблюдением. Врачи  оценивает состояние больного как стабильное. Как рассказали в  Министерстве здравоохранения,  риск распространения этого опасного вируса незначителен.

 В связи с тем, что особо опасная форма пневмонии - коронавирус - распространилась за пределы Китая, где бактерии возникли, Министерство охраны здоровья Украины проводит ряд мероприятий, направленных на максимальную защиту украинцев от инфекции, способной привести к летальному исходу. "В аэропорту Борисполь с 26 января проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания", - указано в сообщении. Также отмечается, что сейчас в Украине начал работу оперативный штаб с привлечением ведущих эпидемиологов, ученых, фармацевтов, реаниматологов.  

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус унес десятки жизней людей в Китае.

 


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Источник: https://www.stmgp.bayern.de/presse/bestaetigter-coronavirus-fall-in-bayern-infektionsschutzmassnahmen-laufen/
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