Коронавирус обнаружили еще в одной стране

В Германии подтвердили случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.

Врачи обнаружили у мужчины из района Штарнберг заболевание коронавирусом. Его забрали в больницу под наблюдением. Врачи оценивает состояние больного как стабильное. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, риск распространения этого опасного вируса незначителен.

В связи с тем, что особо опасная форма пневмонии - коронавирус - распространилась за пределы Китая, где бактерии возникли, Министерство охраны здоровья Украины проводит ряд мероприятий, направленных на максимальную защиту украинцев от инфекции, способной привести к летальному исходу. "В аэропорту Борисполь с 26 января проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания", - указано в сообщении. Также отмечается, что сейчас в Украине начал работу оперативный штаб с привлечением ведущих эпидемиологов, ученых, фармацевтов, реаниматологов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус унес десятки жизней людей в Китае.



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