В Польше хотят "подарить"Анджею Дуде еще два года президентства

В Польше могут продлить срок пребывания у власти для действующего президента государства Анджея Дуды. Все из-за того, что уже 10 мая в стране должны состояться президентские выборы, которые провести сейчас не представляется возможным в связи с пандемией коронавируса. Чтобы Польша не осталась без лидера, правящая партия "Право и справедливость" внесла в Сейм проект изменений в Конституцию. Об этом информирует “Польское радио”.

Согласно проекту, выборы в 2020 году отменяют, а новые проведут только через два года. Таким образом, Дуда останется у руля Польши 7 лет вместо 5-ти. Для того, чтобы поправка в Конституцию вступила в силу, нужно две трети голосов Сейма, где оппозиция находится в меньшинстве.

Напомним, Госдума Российской Федерации поддержала 10 марта поправку об обнулении президентских сроков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", будет ли в РФ "вечный Путин", а также спрогнозировали, кто может его сменить, когда и почему.

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