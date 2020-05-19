Польша анонсировала открытие границ и создание туристической зоны с Украиной

Вслед за многими странами ЕС, которые уже объявили о снятии ограничений на пересечение границы, такую возможность рассматривают и в Польше. Об этом говорит заместитель премьера Ядвига Эмилевич в интервью для Polsat News.

Чиновник заявила о том, что если инфицирование коронавирусом не ускорит темп, границу Польши откроют уже после 15 июня. Кроме того, Эмилевич не исключает создание туристических зон с соседями, в том числе и Украиной. Однако есть условия: в стране, которая хочет войти в туристическую зону, должна быть контролируемая эпидемическая ситуация, а также аналогичные польским стандарты безопасности и гигиены.

Ранее “Комментарии” писали о том, что в Испании, несмотря на еще продолжающуюся в стране пандемию коронавируса и карантин, планируют открыть туристический сезон. Вероятнее всего, посетить жаркую страну иностранцы смогут уже в конце июня.

Также мы сообщали, что уже на этой неделе - с 20 мая - Турция разрешает украинцам, а также гражданам еще 30-ти государств, въезжать в страну для лечения

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