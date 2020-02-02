"Британцы негодуют": Евросоюз приглашает в свой состав независимую Шотландию

Бывший глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в Брюсселе положительно отзываются о возможности независимой Шотландии вступить в лоно Евросоюза после Brexit. Об этом передает издание "Украинская правда", ссылаясь на ВВС.

Глава Шотландии Никола Старджен заявила, что независимая Шотландия стремится к полному членству в ЕС. На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск уклончиво ответил: "я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо".

Однако он подчеркнул, что следует "уважать внутренние дебаты в Великобритании", и вмешиваться во внутренние процессы королевства - не его дело. Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в состав Евросоюза автоматически.

Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, Туск назвал такую перспективу, вызывающей у ЕС эмпатию.

"Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе", - указал экс-лидер Евросовета.

В свою очередь, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска "неевропейские и довольно безответственные".

"Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания". - указал глава британского МИД.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шотландия требует от Великобритании референдума о собственной независимости.

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