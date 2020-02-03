"Катастрофа МН17": прокуратура Нидерландов вызывает обвиняемых в суд

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о ракетном ударе по пассажирскому самолету Boeing 777, который направлялся по авиарейсу Малайзия - Нидерланды, в 2014 году во время вооруженных действий в Донецкой области. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - указала правозащитник.

Отметим, что прошлым летом Совместная следственная комиссия по делу об авиакатастрофе МН17 определила четверых подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нидерланды официально обвинили российское руководство за покровительство и укрывательство причастных к катастрофе малазийского Boeing.





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