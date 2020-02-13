Дело МН17: названа дата первого заседания трибунала над россиянами в Гааге

Первое заседание Международного трибунала в Гааге (Нидерланды) по делу о катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" пройдет 9 марта. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых россиян Елена Кутьина, передает ТАСС.



"Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - сказала она.



Прокуратура Нидерландов обвиняет в причастности к авиакатастрофе 4 граждан России.



При этом министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус направил письмо в парламент страны, в котором указано, что Нидерланды отвергли предложение российской стороны судить фигурантов дела в России.



Как сообщали "Комментарии", Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Боинг-777 рейса МН17.

Отметим, что летом 2019 года Совместная следственная комиссия по делу об авиакатастрофе МН17 определила четверых подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").





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