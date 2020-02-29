Первые в мире: Люксембург отменил плату за услуги общественного транспорта

В субботу, 29 февраля, Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом. Ранее нововведение планировалось с 1 марта, но коалиционное правительство во главе с Ксавье Беттелем решило отменить плату за услуги общественного транспорта с субботы по случаю массовых гуляний в честь високосного года.

Бесплатным станет проезд в автобусах, трамваях и поездах как для жителей государства, так и для его гостей — достаточно лишь иметь при себе удостоверение личности. Но проезд в первом классе поездов и на некоторых ночных автобусных рейсах останется платным.

По словам министерства устойчивого развития Люксембурга, некоторые города и раньше принимали подобные решения, но это исключительный опыт для целой страны. Местные СМИ уже назвали событие "историческим днем". Ранее в Люксембурге бесплатный проезд действовал только для детей и студентов.

Власти Люксембурга приняли такое решение на фоне острой проблемы пробок на дорогах. В одноименной столице государства, по данным на 2018 год, проживает около 116 тыс. человек, а население всего Люксембурга — около 600 тыс. жителей. Также из соседних стран в герцогство ежедневно приезжают несколько сотен тысяч человек на работу.

Государство очень маленькое по размерам — 2586 кв. км. Для сравнения: Киев — 839 кв. км, а Украина — 603 628 кв. км. А по данным Евростата на 2017 год, в Люксембурге 670 автомобилей на 1000 человек. Проект обойдется государству в 41 млн евро ежегодно.

В 2013 году плату за услуги общественного транспорта отменили в эстонской столице Таллине, но только для местных. А в 2018 году бесплатный проезд в автобусах и трамваях ввел французский Дюнкерк с 200-тысячным населением.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве введут единый проездной на все виды транспорта.

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Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND

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