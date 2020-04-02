Министра в Чехии оштрафовали за нарушение правил карантина

Министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека оштрафовали за нарушения правил карантина, который ввели в стране из-за коронавируса. Об этом чиновник сам на писал в своем Twitter.

Именно полиция, возглавляемая Гамачеком, должна следить за тем, как граждане придерживаются правил карантина. Но, как оказалось, с соблюдением правил проблемы возникли у самого министра. Он отнекиваться не стал и чистосердечно во всем признался.

Оказалось, что во время видеоконференци он снял медицинскую маску, что правилами карантина категорически запрещено, так как кроме министра в помещении находились и другие люди. Кто-то зафиксировал этот момент и выложил фотографию в сеть. Дошла она и до самого министра. Он тут же согласился заплатить штраф - это 10 тысяч чешских крон или около 400 долларов. Деньги он сам перечислил местной больнице.

Стоит отметить, что среди нарушителей-чиновников, оказался не только министр внутренних дел, что видно по фото. Некоторые сняли маски совсем, некоторые опустили, чего также делать нельзя. Среди них министр труда и заместитель министра иностранных дел. В итоге все, кто правила нарушил, также были оштрафованы на 10 тысяч крон.

Na twitteru se dnes objevila fotografie z videokonference, kde nemám roušku. Nebudu se vymlouvat, byla to chyba, pravidla platí pro každého. Odeslal jsem 10 tisíc korun jako dar FN Motol. pic.twitter.com/NrgwnimVc8 — Jan Hamáček (@jhamacek) April 1, 2020

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