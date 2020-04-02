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Министра в Чехии оштрафовали за нарушение правил карантина

Поймали на нарушении правил карантина в Чехии министра внутренних дел Яна Гамачека.

сегодня, 09:23
Автор:

• Виолетта Комаровская

Министра в Чехии оштрафовали за нарушение правил карантина

Министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека оштрафовали за нарушения правил карантина, который ввели в стране из-за коронавируса. Об этом чиновник сам на писал в своем Twitter.

Именно полиция, возглавляемая Гамачеком, должна следить за тем, как граждане придерживаются правил карантина. Но, как оказалось, с соблюдением правил проблемы возникли у самого министра. Он отнекиваться не стал и чистосердечно во всем признался. 

Оказалось, что во время видеоконференци он снял медицинскую маску, что правилами карантина категорически запрещено, так как кроме министра в помещении находились и другие люди. Кто-то зафиксировал этот момент и выложил фотографию в сеть. Дошла она и до самого министра. Он тут же согласился заплатить штраф - это 10 тысяч чешских крон или около 400 долларов. Деньги он сам перечислил местной больнице. 

Стоит отметить, что среди нарушителей-чиновников, оказался не только министр внутренних дел, что видно по фото. Некоторые сняли маски совсем, некоторые опустили, чего также делать нельзя. Среди них министр труда и заместитель министра иностранных дел. В итоге все, кто правила нарушил, также были оштрафованы на 10 тысяч крон. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Дональд Трамп предупредил о жутких последствиях изоляции из-за коронавируса. 


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Источник: https://twitter.com/jhamacek?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1245408974196916225&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F04%2F2%2F7246137%2F
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