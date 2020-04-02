В Нидерландах уволился прокурор, отправивший в суд дело по МН-17

Фред Вестербеке, который отправил дело о сбитом малазийском боинге МН-17 в суд в Нидерландах, уволился с должности главного государственного прокурора страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Дело сбитого на Донбассе боинга передадут преемнику Вестербеке. Сам он не уходит с правоохранительных органов. Вместо должности главного прокурора он получил пост главного полицейского Роттердама.

Фред Вестербеке возглавил Государственную прокуратуру Нидерландов в 2014 году. Он вел дела связанные с организованной преступностью и терроризмом. Именно Вестербеке возглавил международную следственную группу, которая расследовала трагедию малазийского боинга, сбитого боевиками в небе над Донбассом в июле 2014-го года.

Официально карьера Вестербеке в прокуратуре завершилась накануне - 1 апреля. Родственники погибших во время катастрофы лайнера рейса МН-17 попросили вручить чиновнику орден Оранье-Нассау. Такие присваивают тем, кто имеет особые заслуги перед Нидерландами.

Напомним, что в деле боинга МН-17 сейчас четверо подозреваемых - трое россиян и один боевик с Донбасса с украинским гражданством. Судить их начали в Нидерландах в марте заочно. Ни один из подозреваемых в суд не явился. Россия выдавать их отказалась.

Международная следственная группа выяснила, что сбили лайнер с российской установки БУК с оккупированной территории Донбасса.

Ранее "Комментарии" писали о том, что боевики обстреляли школу в Марьинке.

Фото: Пресс-служба Министерства юстиции Нидерландов

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