Пока Европарламент на карантине, в здании поселились бездомные. Решение передать им временно часть помещений в Брюсселе под ночлег приняло руководство Европарламента, говорится в заявлении главы ЕП Давида Сассоли.

Люди могут прийти сюда переночевать либо укрыться от дождя и непогоды. Также бездомным будут раздавать бесплатные обеды.

"Это солидарность с нашими гражданами. Мы решили открыть для бездомных и уязвимых слоев населения часть наших помещений. Это необходимо сделать в условиях такой чрезвычайной ситуации", - отметил Сассоли.

Стоит отметить, что готовить горячие обеды будут прямо на кухне Европарламента. При чем не только для нуждающихся. Также ежедневно около тысячи порций планируют передавать в больницы Брюсселя. Таким образом хотят поддержать и позаботиться о врачах, которые спасают больных с коронавирусом.

Europe's strength is its solidarity, and as @Europarl_EN we want to continue to set an example. Our kitchens in Brussels will make 1,000 meals a day to be distributed to those in need, as well as to those working tirelessly in our hospitals. https://t.co/n5EuAaO7z6 pic.twitter.com/KqAzuZDvgY — David Sassoli (@EP_President) April 8, 2020

Также на прошлой неделе Европарламент решил передать одно из помещений в столице Бельгии под госпиталь для пациентов с коронавирусом. Кроме того медики получили во временное пользование 100 служебных автомобилей ЕП.

Сам Европарламент ушел еще в марте на карантин и проводить традиционные сессии на 4 дня не будут до сентября минимум. Сейчас организовывают короткие заседания, участвовать в которых депутаты могут с помощью видеосвязи.

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