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Главная Новости Мир Европа Европарламент на карантине: в здании поселились бездомные
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Европарламент на карантине: в здании поселились бездомные

В здании Европарламента в Брюсселе бездомные могут переночевать и пообедать.

сегодня, 10:38
Автор:

• Виолетта Комаровская

Европарламент на карантине: в здании поселились бездомные

Пока Европарламент на карантине, в здании поселились бездомные. Решение передать им временно часть помещений в Брюсселе под ночлег приняло руководство Европарламента, говорится в заявлении главы ЕП Давида Сассоли. 

Люди могут прийти сюда переночевать либо укрыться от дождя и непогоды. Также бездомным будут раздавать бесплатные обеды.

"Это солидарность с нашими гражданами. Мы решили открыть для бездомных и уязвимых слоев населения часть наших помещений. Это необходимо сделать в условиях такой чрезвычайной ситуации", - отметил Сассоли. 

Стоит отметить, что готовить горячие обеды будут прямо на кухне Европарламента. При чем не только для нуждающихся. Также ежедневно около тысячи порций планируют передавать в больницы Брюсселя. Таким образом хотят поддержать и позаботиться о врачах, которые спасают больных с коронавирусом. 

Также на прошлой неделе Европарламент решил передать одно из помещений в столице Бельгии под госпиталь для пациентов с коронавирусом. Кроме того медики получили во временное пользование 100 служебных автомобилей ЕП.

Сам Европарламент ушел еще в марте на карантин и проводить традиционные сессии на 4 дня не будут до сентября минимум. Сейчас организовывают короткие заседания, участвовать в которых депутаты могут с помощью видеосвязи. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что доктор Комаровский назвал единственный способ остановить пандемию коронавируса. 


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Источник: https://twitter.com/ep_president
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