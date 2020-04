Пока Европарламент на карантине, в здании поселились бездомные. Решение передать им временно часть помещений в Брюсселе под ночлег приняло руководство Европарламента, говорится в заявлении главы ЕП Давида Сассоли.

Люди могут прийти сюда переночевать либо укрыться от дождя и непогоды. Также бездомным будут раздавать бесплатные обеды.

"Это солидарность с нашими гражданами. Мы решили открыть для бездомных и уязвимых слоев населения часть наших помещений. Это необходимо сделать в условиях такой чрезвычайной ситуации", - отметил Сассоли.

Стоит отметить, что готовить горячие обеды будут прямо на кухне Европарламента. При чем не только для нуждающихся. Также ежедневно около тысячи порций планируют передавать в больницы Брюсселя. Таким образом хотят поддержать и позаботиться о врачах, которые спасают больных с коронавирусом.

Europe's strength is its solidarity, and as @Europarl_EN we want to continue to set an example. Our kitchens in Brussels will make 1,000 meals a day to be distributed to those in need, as well as to those working tirelessly in our hospitals. https://t.co/n5EuAaO7z6 pic.twitter.com/KqAzuZDvgY