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Лукашенко: "Вы не представляете, что такое идти одному против всего мира, против течения"

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает придерживаться нейтралитета в отношении мировой пандемии COVID-19, несмотря на критику со всех сторон

сегодня, 18:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Лукашенко: "Вы не представляете, что такое идти одному против всего мира, против течения"

Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко утверждает, что коронавирусная инфекция обрела политический характер и, в связи с тем, что он отказывается применять радикальные меры и вводить карантин в стране, получает со всех сторон критику и упреки. Об этом сообщает издание "Белта".

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы "укусить" Лукашенко, Беларусь - мы выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - отметил президент во время  посещения крупного предприятия в Бобруйске.

При этом Лукашенко добавил, что курс медицины, направленный на борьбу со всеми болезнями, а не только сезонной вспышкой COVID-19, останется прежним.

"Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду", - отметил он и подчеркнул, что замечает, как над ним подшучивают иностранные коллеги, особенно, в России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически отказался вводить в стране режим карантина, объясняя это тем, что это больно ударит по экономике и может привести республику к голоду.


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Источник: https://www.belta.by/president/view/vse-hotjat-ukusit-belarus-lukashenko-prokommentiroval-kritiku-podhodov-k-borbe-s-koronavirusom-388018-2020/
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