"Обещанного три года ждут": сегодня в Польше не состоялись выборы президента

Государственная избирательная комиссия Польши объявила, что народное голосование за нового президента, которое должно было пройти сегодня, 10 мая, не состоялось. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на польские СМИ.

Так, польский избирком констатировал, что на президентских выборах, назначенных на 10 мая 2020 года, избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов. Формально избирательная комиссия подтвердила, что выборы президента Польши не состоялись.

Теперь маршал польского Сейма Ельжбет Витек имеет 14 дней, чтобы объявить новую дату проведения президентских выборов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что политические партии в Польше инициировали продление срока правления действующего президента Анджея Дуды еще на два года в связи с невозможностью проведения выборов во время карантина. Сам Дуда воспринял такое предложение скептически, распорядившись о проведения президентских выборов посредством почты.







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