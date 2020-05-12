"День Победы в Беларуси": арестованы более 100 независимых блогеров, критикующих власть

За несколько дней до торжественного парада Победы и после него в Беларуси задержали более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и подписчиков их каналов, которые критикуют государственную и местную власть. Об этом сообщает издание ВВС, которое собрало информацию в правозащитном центре "Весна", не имеющем аккредитации в Беларуси.

Издание отмечает, что один из блогеров Сергея Петрухина 11 мая был задержан за стрим с апрельской акции противников строительства аккумуляторного завода вблизи Бреста. Его обвинили в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Другого блогера Сергея Тихановского был задержан 6 мая в Могилеве во время встречи с подписчиками. Блогер также регулярно критикует власть и заявлял, что выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах, которые должны состояться в Беларуси уже в августе этого года. За освобождение Тихановского в разных регионах страны прошли митинги и акции протеста, на которых также десятки людей были задержаны.

9 мая Бобруйске подписчики Сергея Тихановского провели "антипарад" ко Дню Победы в то время, как в Минске проходил военный парад. Многие участники бобруйской акции также оказались в автозаках.

Над всеми задержанными проходили суды 11 мая и будут проходить сегодня, 12 мая, в разных городах Беларуси. Издание сообщает, что при этом некоторые подозреваемые имеют высокую температуру и недомогание, однако медицинскую помощь им оказывать не спешат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские наблюдатели из международных организаций отмечают, что избирательное право в Беларуси все более явно превращается в формальность и политический фарс.













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