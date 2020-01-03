Меган Маркл помогла влюбленной паре сделать фото

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В этом году принц Гарри и Меган Маркл, а также их 7-месячный сын Арчи провели Рождество в Канаде, нарушив королевский обычай. Герцоги Сассекские не прятались от общественности, а хорошо проводили время, поэтому их часто видели в парке местные жители. Одной канадской паре повезло больше всех, ведь памятное фото на природе им помогла сделать сама Меган Маркл.
Известно, что герцогиня вместе с мужем и актрисой Эбигейл Спенсер прогуливались в парке и увидели влюбленную пару, которой не удавалось сделать красивый кадр с помощью селфи-палки. Тогда им на помощь вызвалась сама Меган Маркл. Влюбленные не сразу узнали герцогиню и приняли ее помощь, а потом увидели принца Гарри и были шокированы.
Канадцы рассказали, что Меган Маркл сделала несколько кадров и поздравила их с праздниками, после чего продолжила прогулку. Влюбленные же поспешили рассказать эту историю родителям, а также опубликовали фото в социально сети Twitter.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что герцогиня Сассекская дала себе несколько новогодних обещаний.
A very cool encounter for my friend @CTVNewsAsymina on New Year's Day:https://t.co/pIx8fg4skW— Amber Schinkel (@CTVNewsAmber) 2 января 2020 г.
Новости партнеров
Новости