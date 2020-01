Меган Маркл помогла влюбленной паре сделать фото

В этом году принц Гарри и Меган Маркл, а также их 7-месячный сын Арчи провели Рождество в Канаде, нарушив королевский обычай. Герцоги Сассекские не прятались от общественности, а хорошо проводили время, поэтому их часто видели в парке местные жители. Одной канадской паре повезло больше всех, ведь памятное фото на природе им помогла сделать сама Меган Маркл.

Известно, что герцогиня вместе с мужем и актрисой Эбигейл Спенсер прогуливались в парке и увидели влюбленную пару, которой не удавалось сделать красивый кадр с помощью селфи-палки. Тогда им на помощь вызвалась сама Меган Маркл. Влюбленные не сразу узнали герцогиню и приняли ее помощь, а потом увидели принца Гарри и были шокированы.

Канадцы рассказали, что Меган Маркл сделала несколько кадров и поздравила их с праздниками, после чего продолжила прогулку. Влюбленные же поспешили рассказать эту историю родителям, а также опубликовали фото в социально сети Twitter.

A very cool encounter for my friend @CTVNewsAsymina on New Year's Day:https://t.co/pIx8fg4skW