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Меган Маркл помогла влюбленной паре сделать фото

Влюбленные не сразу узнали герцогиню Сассекскую

сегодня, 14:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

В этом году принц Гарри и Меган Маркл, а также их 7-месячный сын Арчи провели Рождество в Канаде, нарушив королевский обычай. Герцоги Сассекские не прятались от общественности, а хорошо проводили время, поэтому их часто видели в парке местные жители. Одной канадской паре повезло больше всех, ведь памятное фото на природе им помогла сделать сама Меган Маркл. 

Известно, что герцогиня вместе с мужем и актрисой Эбигейл Спенсер прогуливались в парке и увидели влюбленную пару, которой не удавалось сделать красивый кадр с помощью селфи-палки. Тогда им на помощь вызвалась сама Меган Маркл. Влюбленные не сразу узнали герцогиню и приняли ее помощь, а потом увидели принца Гарри и были шокированы. 

Канадцы рассказали, что Меган Маркл сделала несколько кадров и поздравила их с праздниками, после чего продолжила прогулку. Влюбленные же поспешили рассказать эту историю родителям, а также опубликовали фото в социально сети Twitter. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что герцогиня Сассекская дала себе несколько новогодних обещаний. 

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