Британские лорды «оттянули» закон о Brexit

Палата лордов Великобритании внесла поправки в законопроект о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза, который ранее был принят Палатой общин. Об этом сообщает "Немецкая волна".



Теперь законопроект вернется на рассмотрение в нижнюю палату парламента, а не примет статус закона.



Внесенные поправки касались прав иностранцев с гражданством стран-членов Евросоюза после выхода Британии из ЕС. В Палате лордов решили, что иностранцам необходимо будет выдавать документ, который подтверждает их право нахождения на территории Британии после Brexit. При этом подтверждение будет "цифровым" и без физического носителя. Многие политики считают это дискриминацией.



Стоит отметить, что палата лордов не может отменить законопроект. Ее полномочия предусматривают возможность внесения правок и возвращения в нижнюю палату для рассмотрения. Таким образом, решение Палаты лордов приведет к задержке окончательного принятия закона.



Напомним, выход Великобритании из состава Евросоюза назначен на 31 января 2020 года. Законопроект о Brexit был поддержан Палатой общин 9 января.



Как сообщал сайт "Комментарии", выход из Евросоюза уже принес Великобритании ущерб в размере 130 млрд фунтов, или 170 млрд долл. Согласно новому исследованию, до конца 2020 года эта сумма может вырасти до 200 млрд фунтов (около 260 млрд долл.)



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