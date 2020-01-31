"Все к столу": по случаю Brexit Джонсон устраивает грандиозную вечеринку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из Евросоюза, который фактически состоится сегодня ночью. Об этом передает The Guardian.

Уже и известно, что подавать гостям на стол. В меню войдут бисквиты с голубым сыром, ягнятина, шашлыки из жареной курятины, ростбиф и другие заманчивые деликатесы.

В то же время СМИ еще не знают, пригласит ли Джонсон на вечеринку свою предшественницу Терезу Мэй.

Встреча на Даунинг-стрит начнется в 21.00 час после обращения Джонсона к гражданам, в котором он сравнит Brexit не из концом, а началом "новой страницы перемен" британской истории. Правительственную резиденцию украсят огнями цветов национального флага.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ПАСЕ приняло окончательное решение оставить Россию в своем составе и о том, как такая ситуация откликнется на Украине, по мнению экспертов.

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