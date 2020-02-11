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В Британии у врача нашли коронавирус, больницу пришлось закрыть

В Британии пришлось закрыть больницу из-за того, что у одного из врачей обнаружили коронавирус

сегодня, 08:18
Автор:

• Наталья Шевченко

В Британии у врача нашли коронавирус, больницу пришлось закрыть

Местную больницу в британском Брайтоне пришлось временно закрыть после того, как один из ее сотрудников дал положительный результат на наличие коронавируса. Об этом сообщает BBC. 

Как выяснилось, врач контактировал с одним из британцев, у которого нашли смертельный коронавирус. В общем количестве по стране подобных случаев восемь. Ранее заболевший мужчина из Брайтона был в Сингапуре, где и заразился вирусом. После чего он посещал горнолыжный курорт во Франции. Диагноз у него обнаружили в Брайтоне. Проходит лечение он в одной из лондонских больниц.

Как сообщало издание "Комментарии", американский президент Дональд Трамп заявил, что эпидемия смертельной формы пневмонии пойдет на спад в апреле, когда настанет тепло. "Вообще жара убивает этот вид вируса, это было бы хорошо", - заключил Трамп. Кроме того лидер нации отметил высокую эффективность Китая в борьбе с коронавирусом, несмотря на стремительное распространение болезни и сотни летальных случаев.В США было зафиксировано несколько случаев заражения китайской пневмонией. Так, в штате Висконсин был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной имеет историю путешествий в Пекин. Инфицированный коронавирусом был изолирован дома. В свою очередь, в Украине Минздрав занялся разработкой методов для предотвращения распространения коронавируса.



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Источник: https://www.bbc.com/
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